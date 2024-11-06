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Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains
L'Airfryer XXL connecté Philips série 5000 est votre compagnon de cuisine quotidien pour préparer des repas savoureux, équilibrés et simples pour toute la famille, n'importe quand.
Connexion avec HomeID
Airfryer 16 en 1
7,2 l (1,4 kg)
Technologie Rapid Air
Plaque de cuisson incluse
L'application HomeID intuitive se connecte parfaitement à votre Airfryer, ce qui la rend incontournable pour les repas. Au-delà des fritures saines, elle vous permet de découvrir de nouvelles recettes intéressantes et savoureuses, et même de surveiller votre cuisson à distance.
Le nouveau Airfryer XXL connecté Philips série 5000 possède 16 fonctions de cuisson différentes : frire, cuire, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler, réchauffer, fermenter et bien d'autres encore.
Découvrez des centaines* de recettes appétissantes, savoureuses, rapides et saines pour votre Airfryer. Les recettes de HomeID sont sélectionnées par des experts en nutrition. Elles vous permettent de faire facilement le bon choix au quotidien.
4.4
sur 6
329
Avis
89%
recommandent ce produit
Mariachi33
06/11/2024
France
Acheteur vérifié
Excellent produit, très facile à utiliser.
Chaque Airfryer devrait avoir un "guide" simplifié" avec quelques conseils et temps de cuisson basiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Marine54
02/09/2024
France
Acheteur vérifié
Produit connecté
Je suis très satisfaite de ce produit. Grande capacité facile à nettoyer et le plus c'est qu'il soit connecté. Facile à utiliser Première cuisson j'ai fait un poulet rôti , peau croustillante , poulet pas gras...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Marly77
03/01/2024
France
Excellent Produit!!!!!
Je suis vraiment heureuse de mon achat. Excellent Airfryer. Merci Philips pour ce bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions
Le nombre de recettes peut varier selon les pays
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips
Pourcentages moyens sur la base de mesures internes réalisées en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880