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AirfryerAirfryer connecté série 5000 XXL

HD9285/00

4.4

| (329) Avis | 89% recommandent ce produit

Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains

L'Airfryer XXL connecté Philips série 5000 est votre compagnon de cuisine quotidien pour préparer des repas savoureux, équilibrés et simples pour toute la famille, n'importe quand.

Voir tous les avantages

Appairage avec l'application HomeID

Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains

  • Connexion avec HomeID

  • Airfryer 16 en 1

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Technologie Rapid Air

  • Plaque de cuisson incluse

Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains en famille

Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains en famille

L'application HomeID intuitive se connecte parfaitement à votre Airfryer, ce qui la rend incontournable pour les repas. Au-delà des fritures saines, elle vous permet de découvrir de nouvelles recettes intéressantes et savoureuses, et même de surveiller votre cuisson à distance.

Airfryer entièrement polyvalent et multifonctionnel

Airfryer entièrement polyvalent et multifonctionnel

Le nouveau Airfryer XXL connecté Philips série 5000 possède 16 fonctions de cuisson différentes : frire, cuire, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler, réchauffer, fermenter et bien d'autres encore.

De savoureuses recettes à l'Airfryer pour un mode de vie sain au quotidien

De savoureuses recettes à l'Airfryer pour un mode de vie sain au quotidien

Découvrez des centaines* de recettes appétissantes, savoureuses, rapides et saines pour votre Airfryer. Les recettes de HomeID sont sélectionnées par des experts en nutrition. Elles vous permettent de faire facilement le bon choix au quotidien.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

329

Avis

89%

recommandent ce produit

06/11/2024

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit, très facile à utiliser.

Chaque Airfryer devrait avoir un "guide" simplifié" avec quelques conseils et temps de cuisson basiques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

02/09/2024

France

France

Acheteur vérifié

Produit connecté

Je suis très satisfaite de ce produit. Grande capacité facile à nettoyer et le plus c'est qu'il soit connecté. Facile à utiliser Première cuisson j'ai fait un poulet rôti , peau croustillante , poulet pas gras...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

03/01/2024

France

France

Excellent Produit!!!!!

Je suis vraiment heureuse de mon achat. Excellent Airfryer. Merci Philips pour ce bon produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 5000 Connecté HD9285/93 Airfryer XXL 7,2L 16-en-1, Jusqu'à 6 portions

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  1. Le nombre de recettes peut varier selon les pays

  2. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips

  3. Pourcentages moyens sur la base de mesures internes réalisées en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880