[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Il est parfait ! J’en suis tellement satisfaite ! Famille de 6 ici et c’est top ! Il me facilite la vie au quotidien. Je ne m’en passe plus! Il a tellement de fonctionnalité …. Il décongèle, il réchauffe, il rôti, il cuit, il Déshydrate aussi ! Sauter… griller …. Il fait tout! Et en plus sous contrôle ! Oui une appli très bien pensée, me permet de gérer à distance mon Airfryer, aussi bien la température, la durée, ou encore le mode cuisson … tout tout tout …. Les parois sont froide lors de l’utilisation. Il y a un bruit de souffle,mais pas dérangeant en soit c’est sa fonction …. Le design est vraiment magnifique. Les cuves se lavent très facilement et sont bien pensées. La cuve principale se détache facilement et est très bien sécurisé , pour éviter tout risque de brûlure. Pour ma part je l’utilise tout les jours ! C’est vraiment mon commis! Il est devenu indispensable dans ma cuisine, et j’ai autour de moi, convertis plus d’une au airfryer, car celui-ci au premier abord peut paraître compliqué…. alors que pas du tout ! Il est aussi facile d’utilisation sur le pavé tactile que sur l’appli qui propose d’ailleurs d’excellente recette ainsi que de bon conseil! Je ne lui trouve aucun défaut ! Pour notre famille il nous est vraiment indispensable, les cuissons sont toujours une réussite ! Ma fille de 12 ans l’utilise aussi très bien! Repas sain en un tour de main !