Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Café
Toutes les séries
Philips Saeco Verres à café
Arrêté
Assistance
HD7015/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Ces verres Saeco HD7015/00 ont été créés pour les vrais amateurs de café. Leur double paroi maintient parfaitement la température et l'arôme de votre café. Vous pouvez disposer des petites douceurs dans les soucoupes.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider