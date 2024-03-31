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Philips Saeco Verres à café

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Philips SaecoVerres à café

HD7015/00

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Ces verres Saeco HD7015/00 ont été créés pour les vrais amateurs de café. Leur double paroi maintient parfaitement la température et l'arôme de votre café. Vous pouvez disposer des petites douceurs dans les soucoupes.

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  • 31 March 2024

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