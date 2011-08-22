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  • Un goût exquis pour les amoureux du café
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  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café
  • Un goût exquis pour les amoureux du café

Arrêté

Philips SaecoVerres à café

HD7015/00

3.5
| (6) Avis
Un goût exquis pour les amoureux du café
Ces verres Saeco HD7015/00 ont été créés pour les vrais amateurs de café. Leur double paroi maintient parfaitement la température et l'arôme de votre café. Vous pouvez disposer des petites douceurs dans les soucoupes.
Voir tous les avantages

Verres double paroi faits à la main avec soucoupes

Un goût exquis pour les amoureux du café

  • Espresso et cappuccino

Permet de conserver votre café à la température idéale

Ces verres à café double paroi spécialement conçus gardent votre espresso, cappuccino ou café classique à la température idéale. En effet, la double paroi isole parfaitement la boisson, tout en garantissant un extérieur froid, pour que vous puissiez prendre le verre à pleine main, sans poignée.

Réalisés à la main par des artisans maîtres verriers

Réalisés à la main par des artisans maîtres verriers. Chaque pièce est unique.

Appréciez pleinement la chaleur, la texture, l'odeur et le goût de votre boisson grâce à ces verres

Appréciez pleinement la chaleur, la texture, l'odeur et le goût de votre boisson grâce à ces verres Saeco.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

6

Avis

4

22/08/2011

Nederland

Nederland

Fantastische cappuccino en espresso set

Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

29/07/2011

Nederland

Nederland

Pas op... warme koffie!

Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

28/07/2011

Nederland

Nederland

koffiebeleving 'in every sense'

SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD7015/00 Koffieglazen

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  1. Ces verres sont réalisés à la main par des artisans maîtres dans l'art de la verrerie, leur taille peut donc légèrement varier. Faites attention lorsque vous manipulez un verre ou que vous utilisez une cuillère ; vous risqueriez d'endommager la paroi interne ou externe. Ces verres et ces soucoupes passent au lave-vaisselle ; veillez à les installer correctement pour éviter tout dommage.