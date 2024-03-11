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Manuels et documentation

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF fichier, 4 MB
  • 11 March 2024

L'alimentation est primordiale pour rester en bonne santé. Les programmes de cuisson automatique du riz de Philips préservent la saveur et les éléments nutritifs dans chaque bol de riz.

  • PDF fichier
  • 4 May 2024

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