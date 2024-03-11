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User Manual Philips Rice cooker
L'alimentation est primordiale pour rester en bonne santé. Les programmes de cuisson automatique du riz de Philips préservent la saveur et les éléments nutritifs dans chaque bol de riz.
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