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Arrêté
Bol
10 tasses
Motifs aliments
La fonction de maintien au chaud permet de conserver le riz au chaud pendant une période prolongée. À la fin de la cuisson, le cuiseur à riz passe automatiquement en mode de maintien au chaud.
Cuisson et maintien au chaud du riz en toute simplicité
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Cader
17/07/2021
Sverige
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Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD4702/80 Riskokare
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