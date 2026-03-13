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Tout (4)
Puis-je préparer des croque-monsieur avec ce grille-pain ?
Est-il possible de régler le degré de brunissage du grille-pain en cours de fonctionnement ?
Peut-on réchauffer des petits pains ou des croissants avec le grille-pain Philips ?
Quels réglages de dorage pour mon grille-pain Philips ?
TIROIR RAMASSE-MIETTES, BLANC
Mon grille-pain Philips produit une odeur lors de la première utilisation
De la fumée se dégage de mon grille-pain Philips
La tranche de pain grillé a été éjectée mais je ne peux pas la retirer du grille-pain.
Le dorage de mon grille-pain Philips est irrégulier
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