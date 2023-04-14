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  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours

Collection DailyGrille-pain

HD2581/00

4.4
| (14) Avis | 100% recommandent ce produit
Du pain croustillant et doré tous les jours
Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.
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Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

Du pain croustillant et doré tous les jours

  • 8 réglages

  • Access. réchauffe-viennoiseries intégré

  • Design compact

8 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

8 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

Les 8 réglages vous permettent de griller différents types de pain sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau de dorage de votre choix, pour du pain grillé comme vous l'aimez.

2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain

2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain

2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain. Le système de centrage automatique du pain permet un dorage uniforme sur les deux faces.

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

Accessoire réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Avantages

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Contre

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Avantages

εξαιρετικη συσκευη

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.