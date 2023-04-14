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8 réglages
Access. réchauffe-viennoiseries intégré
Design compact
Les 8 réglages vous permettent de griller différents types de pain sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau de dorage de votre choix, pour du pain grillé comme vous l'aimez.
2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain. Le système de centrage automatique du pain permet un dorage uniforme sur les deux faces.
Accessoire réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches facilement.
4.4
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Avantages
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Contre
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Avantages
εξαιρετικη συσκευη
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα