Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC2673/80R1
GC4905/40R1
GC2145/20R1
GC2145/24R1
GC299/40R1
GC300/20R1
GC363/30R1
GC3929/64R1
GC4526/20R1
GC4532/20R1
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
2 piles AA Philips fournies
La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.
Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.
Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ChristinaB1
18/06/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Excellent product
I love this product, easy to use and do what is promish.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC026/30 Αποχνουδωτής
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC026/30 Αποχνουδωτής