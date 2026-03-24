Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
Rasoir anti-bouloche
Arrêté
Assistance
GC026/30
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU Declaration of Conformity - English (US)
GC026_[88006]_v7_Fabric Shaver_Important Information
Tout (1)
Comment utiliser mon rasoir anti-bouloche Philips de manière optimale ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Pourquoi mon rasoir anti-bouloche Philips n'élimine-t-il pas efficacement les bouloches ?
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider