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Pour une expression fluide et efficace, trouvez la taille idéale. Cela permet de tirer votre lait sans douleur et de gagner en confort, avec une meilleure protection et un meilleur débit de lait. À utiliser avec les tire-laits électriques portables mains libres Philips Avent Natural Care.Voir tous les avantages
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