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Saeco Pastilles dégraissantes
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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.
Les pastilles dégraissantes pour les machines Saeco éliminent parfaitement l'huile de café de l'unité de préparation de votre machine espresso.
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