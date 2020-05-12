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Arrêté
EP1220/00R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
EP2235/40R1
pour les machines espresso Saeco
pour 6 utilisations
Prolongez la durée de vie de la machine
utilisation mensuelle
Les pastilles dégraissantes Saeco éliminent tous les résidus d'huile de café, afin que votre machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait.
Prolongez la durée de vie de votre machine espresso pour en profiter plus longtemps. Pour garantir des performances optimales à long terme, nettoyez votre appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.
L'entretien régulier de votre machine espresso Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs du café.
4.5
sur 6
20
Avis
95%
recommandent ce produit
Vanbaelen
12/05/2020
België
Acheteur vérifié
Het produkt werkt prima
Ik kan dit produkt aan iedereen aan bevelen die een Philips koffie apparaat heeft
Cet avis concerne le produit CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
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Meuspipi
11/07/2015
België
Acheteur vérifié
Sterk goed
Kanalen worden goed ontdaan van koffie, zeer gemakkelijk net doen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CA6704/99 Koffieolieverwijderingstabletten
Oui, je recommande ce produit
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Jünther
13/07/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Macht das was es soll
Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten