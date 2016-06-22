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Arrêté
BT7201/15
Pas de 0,5 mm
Lames 100 % métal
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*
Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.
Taillez votre barbe de 3 jours en un seul passage. Notre guide de coupe dynamique innovant soulève chaque poil et le guide jusqu'aux lames en acier inoxydable doublement affûtées, pour une coupe uniforme en un seul passage.
Lames en acier inoxydable conçues pour durer et couper même les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement.
Récompenses
3.8
sur 6
1042
Avis
Mathtt
22/06/2016
België
Rasoir bien pensé
Bonne prise en main et le vacuum très pratique. Simple d'utilisation avec des guides qui ne bougent pas, génial.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
AdrienD
19/06/2016
België
Un rasoir très agréable et complet
J’ai été agréablement surpris par la tondeuse à barbe! La sensation au rasage est très agréable, je l’utilise personnellement la plupart du temps avec le sabot à nu, et il y a une réelle impression de glissement sur la peau, sans aucun accro. Il est livré avec de nombreux accessoires, ce qui permet de modeler la barbe à souhait. Le système d’aspiration est étonnamment efficace, avec très peu de poils de tombant dans l’évier! La batterie a une très longue autonomie, sans aucune perte de puissance par rapport à une utilisation secteur. Cela permet de pouvoir le prendre assez facilement avoir soi pour des départs en vacances ou des weekends prolongés. Je recommande !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Geoffrey
17/06/2016
België
Au top !
Enfin une tondeuse qui me fait gagner un temps fou, elle n'aspire peut-être pas TOUS les poils, mais ma salle de bain est méconnaissable comparé à avant une fois rasé :) La tondeuse est très légère et très simple à prendre en main, possibilité d'être vraiment précis et les différentes coupes sont très variées ! Du pur bonheur, vraiment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
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Testé en laboratoire