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  • Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
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Arrêté

Beardtrimmer series 7000Tondeuse barbe avec système d'aspiration

BT7201/15

3.8
| (1042) Avis

2 Récompenses

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.
Voir tous les avantages

Le système d'aspiration intégré aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames 100 % métal

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*

Plus de propreté avec le système d'aspiration

Plus de propreté avec le système d'aspiration

Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.

Soulève et guide les poils pour une coupe uniforme, sans efforts

Soulève et guide les poils pour une coupe uniforme, sans efforts

Taillez votre barbe de 3 jours en un seul passage. Notre guide de coupe dynamique innovant soulève chaque poil et le guide jusqu'aux lames en acier inoxydable doublement affûtées, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Lames en acier inoxydable doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Lames en acier inoxydable doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Lames en acier inoxydable conçues pour durer et couper même les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612372
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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

1042

Avis

22/06/2016

België

België

Rasoir bien pensé

Bonne prise en main et le vacuum très pratique. Simple d'utilisation avec des guides qui ne bougent pas, génial.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

19/06/2016

België

België

Un rasoir très agréable et complet

J’ai été agréablement surpris par la tondeuse à barbe! La sensation au rasage est très agréable, je l’utilise personnellement la plupart du temps avec le sabot à nu, et il y a une réelle impression de glissement sur la peau, sans aucun accro. Il est livré avec de nombreux accessoires, ce qui permet de modeler la barbe à souhait. Le système d’aspiration est étonnamment efficace, avec très peu de poils de tombant dans l’évier! La batterie a une très longue autonomie, sans aucune perte de puissance par rapport à une utilisation secteur. Cela permet de pouvoir le prendre assez facilement avoir soi pour des départs en vacances ou des weekends prolongés. Je recommande !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

17/06/2016

België

België

Au top !

Enfin une tondeuse qui me fait gagner un temps fou, elle n'aspire peut-être pas TOUS les poils, mais ma salle de bain est méconnaissable comparé à avant une fois rasé :) La tondeuse est très légère et très simple à prendre en main, possibilité d'être vraiment précis et les différentes coupes sont très variées ! Du pur bonheur, vraiment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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