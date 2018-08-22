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Niet meer leverbaar
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Volledig metalen mesjes
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Vangt tot 90% van afgeknipte haren*
Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige afzuigsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.
Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één keer.
De sterke stalen messen zijn dubbel geslepen, gaan langer mee en snijden zelfs door dikke haren. Ze slijpen zichzelf door een lichte onderlinge wrijving tijdens het trimmen.
Prijzen
3.8
van 5
1042
Reviews & awards
Petr
22/08/2018
België
Geverifieerde koper
Knap ontworpen baardtrimmer
Comfortabele en vlot te bedienen baardtrimmer. Een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Rob1234
01/07/2016
België
Knap en netjes
Scheert perfect, vangt de meeste haartjes op. Veel properder. Snel en efficiënt. Een toppertje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
solidguy
29/06/2016
België
goed toestel met superhandige opzuigfunctie
Leuk design en ligt goed in de hand. Wel even bij vertellen dat het toch een beetje anders trimmen is dan met een ander toestel, je houd hem namelijk iets anders vast dan een gewone baardtrimmer; dit is voornamelijk omdat het opzuigsysteem vanboven aan de tandjes zit en zo een beetje je zicht blokkeert. dit is niet erg en na 2 a 3 keer het toestel gebruikt te hebben heb je er niet zo veel last meer van. Wil je je bakkebaarden doen kan je wel beter de precisietrimmer gebruiken deze is ook wat hoger gelegen zodat je perfect zicht hebt. De opzuigfunctie werkt zeer goed. Het reinigen doe ik met de kruimeldief, dit is het makkelijkst daar je het reservoir niet kan afspoelen of verwijderen. De kam en messen kan je gewoon afspoelen. De lengteinstelling werkt ook goed en is per 0.5mm in te stellen, eens ingesteld schiet hij niet door zoals bij de meeste toestellen. De levensduur van de batterij is zeer goed 5 a 6 keer trimmen voor je moet opladen, eens leeg is hij op een uurtje weer vol. Op reis mistte ik wel een etui om hem mee te nemen, maar dit is zowat het enige dat ik mis bij dit toestel. Prijs / kwaliteit is het toestel super!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
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