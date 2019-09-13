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Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT55W/00

3

| (1) Avis

Taille mini, son maxi

Compacte et facile à transporter, votre enceinte diffuse votre musique sans fil. Choisissez la couleur tendance qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.

Voir tous les avantages

Taille mini, son maxi

  • Bluetooth®

  • Batterie rechargeable

  • 2 W

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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Avis

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13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Cet avis concerne le produit BT55W Enceinte portable sans fil

Cet avis concerne le produit BT55W Enceinte portable sans fil

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