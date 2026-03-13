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Arrêté
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AC3256/10
Arrêté
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
La technologie VitaShield IPS est capable d'éliminer naturellement et efficacement les particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,02 um, ainsi que 99,97 % des allergènes courants sur le long terme. La technologie Aerasense vous rassure en affichant en temps réel la qualité de l'air intérieur.
Pourquoi dois-je réinitialiser mon purificateur d'air / humidificateur Philips après avoir remplacé un filtre ?
Que signifie l'indicateur PM2.5 sur mon purificateur d'air Philips ?
Quelle est la spécification CADR de mon purificateur d'air Philips ?
Quels filtres utiliser avec mon purificateur d'air Philips ?
Que signifient les codes d'erreur ou les indicateurs sur mon purificateur d'air Philips ?
Comment/quand nettoyer/remplacer les filtres/le capteur ?
Qu'indiquent les voyants de mon purificateur Philips ?
Dois-je réinitialiser mon purificateur ou humidificateur d'air Philips après avoir remplacé ou nettoyé un filtre ?
Puis-je laver les filtres/le préfiltre du purificateur d'air Philips ?
Mon purificateur d'air Philips ne s'allume pas
Les fonctions de mon purificateur d'air Philips ne s'activent pas
Le flux d'air du purificateur d'air Philips est faible/le voyant n'est pas bleu
L'anneau lumineux du purificateur d'air Philips ne change pas de couleur
Un voyant s'allume ou clignote sur mon purificateur d'air Philips.
Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
Mon purificateur d'air Philips fait un bruit inhabituel
Mon purificateur Philips dégage une odeur désagréable
Mon purificateur d'air Philips ne fonctionne pas
L'alerte de remplacement du filtre du purificateur d'air Philips ne disparait pas
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit