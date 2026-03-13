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Manuels et documentation

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF fichier, 21 MB
  • 13 March 2026

La technologie VitaShield IPS est capable d'éliminer naturellement et efficacement les particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,02 um, ainsi que 99,97 % des allergènes courants sur le long terme. La technologie Aerasense vous rassure en affichant en temps réel la qualité de l'air intérieur.

  • PDF fichier
  • 21 May 2026

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