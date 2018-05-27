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La technologie VitaShield IPS est capable d'éliminer naturellement et efficacement les particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,02 um, ainsi que 99,97 % des allergènes courants sur le long terme. La technologie Aerasense vous rassure en affichant en temps réel la qualité de l'air intérieur.
Taille de la pièce : jusqu'à 95 m²
Filtre les particules jusqu'à 0,02 um
Mode spécial allergènes
CADR* pollen : 393
Le filtre à charbon actif HEPA NanoProtect ultra-épais est conçu pour offrir d'excellentes performances purificatrices longue durée contre les particules en suspension dans l'air.
Le mode spécial allergènes est très efficace pour éliminer les allergènes aériens courants. Lorsque le purificateur détecte le moindre changement de qualité de l'air, il augmente ses performances de nettoyage pour éliminer les allergènes présents dans l'air.
La technologie VitaShield IPS avec son design aérodynamique et son filtre HEPA NanoProtect ultra-épais augmente l'émission d'air propre jusqu'à 393 m³/h, dans une pièce mesurant jusqu'à 95 m². Elle filtre efficacement les particules ultra-fines de seulement 0,02 um* (plus de 100 fois plus petites que les PM2.5), ainsi que 99,97 % des allergènes aériens courants, 99,9 % des bactéries et certains virus tels que le H1N1*. Elle vous garantit également une protection contre les gaz nocifs tels que le formaldéhyde, le toluène et les COV.
4.5
sur 6
230
Avis
93%
recommandent ce produit
Ymamouche
27/05/2018
België
PARFAIT !
Excellent. Voir les autres 5 étoiles. Allergique à tous les pollens ( arbres en hiver et graminées en belle saison ) je suis sous traitement pour asthme sévère. Cet appareil me sauve simplement la vie. J'en ai un au rez de chaussée et un dans ma chambre à l'étage. J'en ai acheté un troisième à ma fille qui vit en ville. Il va falloir purifier systématiquement l'air car il suffit de consulter les sites de détections en direct de la pollution pour comprendre que les habitants des villes ont les poumons encrassés même sans fumer. N'attendez pas que vos enfants commencent à tousser jour et nuit ! ... nettoyez autant que possible ce qu'ils respirent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Purificateur d'air AC3256/10
Oui, je recommande ce produit
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Fleurbleue
21/05/2021
France
Acheteur vérifié
Ce produit respecte ses engagements
Très contente de mon achat. L'air est purifié et ça se sent. Il préfère néanmoins un environnement sec ; je le déconseiller dans les maisons humides (il se met en sécurité).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Purificateur d'air AC3256/10
Oui, je recommande ce produit
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Twiggycerise
14/09/2020
France
Peu bruyant luminosité filtre
Je recommande ce purificateur, je l'ai acheté car j'ai un mari qui fume beaucoup, heureusement il a une pièce où il fume avec la fenêtre ouverte et le purificateur fait son travail, la seule chose est que je dois changer les filtres un peu plus souvent que pour les allergènes. Très facile d'utilisation, il indique la qualité de l'air qui est très important et qui aide à savoir si je peux entrer dans la pièce et quand il faut changer les filtres...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Purificateur d'air AC3256/10
Oui, je recommande ce produit
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CADR fumée : tests réalisés par un tiers conformément à la norme AHAM
Filtration des particules de 20 nanomètres testée par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite dépassent 20 nanomètres (0,00002 mm).
Filtre 99,97 % des particules : tests réalisés en 2015 par un laboratoire d'essais tiers