Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
Les haut-parleurs de 50 mm à aimant en néodyme, la conception arrière fermée et les réglages réalisés par des ingénieurs acousticiens professionnels créent une large plage de fréquences et un son riche et précis pour le gaming.
La technologie DTS Headphone:X 2.0 offrant un son Surround 7.1 et la spatialisation optimale pour une immersion totale à 360 degrés vous aident à survivre et à vous dépasser quand vous jouez.
Le double système sans fil 2,4 GHz et Bluetooth® 5,2 associé à une connexion filaire 3,5 mm garantit une compatibilité multi-plateforme pour les PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et les appareils mobiles.
L'éclairage LED envoûtant crée une atmosphère plus reposante dans votre environnement de jeu grâce à un éclairage LED ROUGE, VERT et BLEU, ainsi qu'un effet battement de cœur
La connexion sans fil 2,4 GHz de qualité professionnelle offre un son fiable et sans perte, avec une latence ultra-faible idéale pour les jeux.
Le logiciel Philips Precision Center (P-Center) sert de pilote audio et vous permet de personnaliser votre appareil. Téléchargez-le dans « Logiciels et pilotes » en cliquant sur le lien « Obtenir de l'aide pour ce produit ».
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.