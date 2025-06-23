Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips Series i9000 ?
Publié le 23 juin 2025
Votre rasoir Philips affiche des symboles, des icônes et autres signaux pour fournir des informations importantes sur son utilisation et son entretien.
Certaines des icônes présentées dans cet article sont accompagnées d'un texte en anglais. Le texte qui s'affiche sur votre rasoir change en fonction de vos paramètres de langue, mais le symbole reste le même pour toutes les langues.
Remarque : cet article concerne uniquement les rasoirs Philips Series i9000. Les icônes et les symboles diffèrent entre le i9000, le i9000 Prestige et le i9000 Prestige Ultra. Les couleurs peuvent différer des exemples donnés ci-dessous.
Prise et flèche
Un petit symbole de prise d'alimentation avec une flèche en dessous indique que le rasoir ne peut pas être utilisé lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
Débranchez votre rasoir de la prise secteur avant de l'allumer.
Robinet et têtes de rasage
Un robinet d'eau ouvert au-dessus de têtes de rasage démontées indique que votre rasoir doit être nettoyé en profondeur. Ce rappel s'affiche automatiquement une fois par mois.
Nettoyez votre rasoir selon les instructions fournies dans le mode d'emploi (astuce : le mode d'emploi est également disponible en ligne.)
3 gouttes d'eau
Un symbole représentant 3 gouttes d'eau indique que votre rasoir doit être nettoyé. Cette icône s'affiche automatiquement après chaque rasage.
Nettoyez votre rasoir selon les instructions fournies dans le mode d'emploi (astuce : le mode d'emploi est également disponible en ligne).
Ligne horizontale
Une barre ou ligne horizontale indique que la batterie de votre rasoir est faible.
Chargez votre rasoir en le branchant à une source d'alimentation.
Lorsque votre rasoir est en charge, les lignes se remplissent par le bas, commencent par clignoter, puis s'allument en continu. Quand toutes les lignes sont allumées en continu, le rasoir est complètement chargé.
Symbole du mode IQ
Une icône affichant les lettres I et Q indique que la technologie SkinIQ intégrée du rasoir surveille votre rasage.
Batterie
Une petite icône de batterie s'affiche pour indiquer que la batterie est (presque) vide.
Branchez votre rasoir à une source d'alimentation pour le charger.
Plume, têtes de rasage, signe plus (+), bulles
Ces symboles indiquent le mode de rasage de votre rasoir.
Plume : mode Sensible
Têtes de rasage pentagonales : mode Normal
Têtes de rasage pentagonales avec le signe plus (+) : mode Intense
Bulles : mode Mousse, pour un rasage avec de la mousse ou du gel
Réglez le mode en appuyant sur le bouton situé en bas de l'afficheur lorsque le rasoir est allumé.
Récipient contenant du liquide
Un petit récipient contenant du liquide bleu apparaît sur le manche du rasoir lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche de votre Quick Clean Pod.
Cadenas
Un petit symbole de cadenas apparaît sur le manche du rasoir lorsque le système de verrouillage est activé. Cela permet d'éviter que le rasoir ne s'allume automatiquement lorsque vous êtes en déplacement ou lorsqu'il est rangé.
Reportez-vous au mode d'emploi (également disponible en ligne) pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation du système de verrouillage.
Conseil : sur le modèle i9000, vous pouvez activer ou désactiver le système de verrouillage en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes. Sur les modèles i9000 Prestige et i9000 Prestige Ultra, utilisez le bouton menu en bas de l'afficheur pour accéder au système de verrouillage.
Téléphone avec bulle de dialogue
Une petite icône de téléphone portable avec un symbole de parole, de boîte de dialogue ou de notification indique que votre rasoir communique avec l'application GroomTribe ou que la mémoire du rasoir est presque pleine.
Synchronisez régulièrement vos rasages avec l'application GroomTribe pour obtenir des informations sur vos performances de rasage et bien plus encore.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.