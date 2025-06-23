Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips Series i9000 ?

    Publié le 23 juin 2025

    Votre rasoir Philips affiche des symboles, des icônes et autres signaux pour fournir des informations importantes sur son utilisation et son entretien.

    Certaines des icônes présentées dans cet article sont accompagnées d'un texte en anglais. Le texte qui s'affiche sur votre rasoir change en fonction de vos paramètres de langue, mais le symbole reste le même pour toutes les langues.

    Remarque : cet article concerne uniquement les rasoirs Philips Series i9000. Les icônes et les symboles diffèrent entre le i9000, le i9000 Prestige et le i9000 Prestige Ultra. Les couleurs peuvent différer des exemples donnés ci-dessous.

    Prise et flèche

    Un petit symbole de prise d'alimentation avec une flèche en dessous indique que le rasoir ne peut pas être utilisé lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

    Débranchez votre rasoir de la prise secteur avant de l'allumer.

    Robinet et têtes de rasage

    Un robinet d'eau ouvert au-dessus de têtes de rasage démontées indique que votre rasoir doit être nettoyé en profondeur. Ce rappel s'affiche automatiquement une fois par mois.

    Nettoyez votre rasoir selon les instructions fournies dans le mode d'emploi (astuce : le mode d'emploi est également disponible en ligne.)

    3 gouttes d'eau

    Un symbole représentant 3 gouttes d'eau indique que votre rasoir doit être nettoyé. Cette icône s'affiche automatiquement après chaque rasage.

    Nettoyez votre rasoir selon les instructions fournies dans le mode d'emploi (astuce : le mode d'emploi est également disponible en ligne).

    Ligne horizontale

    Une barre ou ligne horizontale indique que la batterie de votre rasoir est faible.

    Chargez votre rasoir en le branchant à une source d'alimentation.

    Lorsque votre rasoir est en charge, les lignes se remplissent par le bas, commencent par clignoter, puis s'allument en continu. Quand toutes les lignes sont allumées en continu, le rasoir est complètement chargé.

    Symbole du mode IQ

    Une icône affichant les lettres I et Q indique que la technologie SkinIQ intégrée du rasoir surveille votre rasage.

    Batterie

    Une petite icône de batterie s'affiche pour indiquer que la batterie est (presque) vide.


    Branchez votre rasoir à une source d'alimentation pour le charger.

    Plume, têtes de rasage, signe plus (+), bulles

    Ces symboles indiquent le mode de rasage de votre rasoir.

    • Plume : mode Sensible
    • Têtes de rasage pentagonales : mode Normal
    • Têtes de rasage pentagonales avec le signe plus (+) : mode Intense
    • Bulles : mode Mousse, pour un rasage avec de la mousse ou du gel

    Réglez le mode en appuyant sur le bouton situé en bas de l'afficheur lorsque le rasoir est allumé.

    Récipient contenant du liquide

    Un petit récipient contenant du liquide bleu apparaît sur le manche du rasoir lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche de votre Quick Clean Pod.

    Cadenas

    Un petit symbole de cadenas apparaît sur le manche du rasoir lorsque le système de verrouillage est activé. Cela permet d'éviter que le rasoir ne s'allume automatiquement lorsque vous êtes en déplacement ou lorsqu'il est rangé.

    Reportez-vous au mode d'emploi (également disponible en ligne) pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation du système de verrouillage.

    Conseil : sur le modèle i9000, vous pouvez activer ou désactiver le système de verrouillage en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes. Sur les modèles i9000 Prestige et i9000 Prestige Ultra, utilisez le bouton menu en bas de l'afficheur pour accéder au système de verrouillage. 

    Téléphone avec bulle de dialogue

    Une petite icône de téléphone portable avec un symbole de parole, de boîte de dialogue ou de notification indique que votre rasoir communique avec l'application GroomTribe ou que la mémoire du rasoir est presque pleine.

    Synchronisez régulièrement vos rasages avec l'application GroomTribe pour obtenir des informations sur vos performances de rasage et bien plus encore.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : X9000/10 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , X9002/10 , X9002/30 , X9003/30 , XP9200/30 , XP9200/33 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9202/10 , XP9202/30 , XP9202/33 , XP9203/30 , XP9204/10 , XP9204/30 , XP9204/33 , XP9205/30 , XP9207/30 , XP9208/30 , XP9400/31 , XP9401/38 , XP9402/11 , XP9402/31 , XP9402/46 , XP9403/31 , XP9404/31 , XP9404/38 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9405/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.