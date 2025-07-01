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Lorsque vous souscrivez un abonnement au OneBlade Club de Philips, vous pouvez sélectionner la fréquence de remplacement de la lame qui vous convient.
Vos nouvelles lames seront livrées à votre adresse à la fréquence choisie, afin que vous ayez toujours une lame affûtée à portée de main, prête pour votre prochain rasage.
Bien que le forfait Manche prenne fin automatiquement au bout de 12 mois, le forfait Remplacement de la lame se poursuit jusqu'à résiliation.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP6652/61 , QP6506/15 , QP6507/23 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
En quoi consiste le forfait Remplacement de la lame du OneBlade Club ?
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