Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?

    Publié le 06 janvier 2023

    Si vous souhaitez savoir dans quelle mesure l'utilisation d'une grille de rasage sur votre corps est sûre, reportez-vous aux informations ci-dessous.

    Tous les produits Philips dotés d'une grille de rasage sont respectueux de la peau. Philips n'est pas une autorité compétente en matière de dermatologie et n'est donc pas habilité à dispenser des conseils sur la peau, les cheveux ou les ongles portant sur des cas individuels.

    Avant d'utiliser un produit Philips doté d'une grille de rasage, il est recommandé de le contrôler visuellement pour vérifier que cette dernière est toujours intacte. Pour minimiser l'usure de la grille, rangez votre produit en toute sécurité et protégez la grille de la pression extérieure ou des chocs en fixant un capot ou un sabot. Remplacez la grille immédiatement lorsqu'elle est endommagée, via notre Boutique en ligne ou votre Service Consommateurs local. 

    Vous pouvez utiliser la grille de rasage pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot ou zone pubienne (avec sabot), par exemple. Lorsque vous utilisez la tête de rasage ou la tondeuse au niveau des zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres), veillez à fixer le sabot à la tête de rasage. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur votre visage ou votre tête, car vous n'obtiendrez pas les résultats souhaités et cela pourrait également abîmer votre peau.

    Certains produits sont fournis avec des accessoires supplémentaires à utiliser sur les zones sensibles, comme la zone pubienne. Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de ces accessoires dans votre manuel d'utilisation ou vous pouvez également nous contacter.

    S'il vous reste des incertitudes concernant l'utilisation des appareils Philips dotés d'une grille de rasage, consultez votre médecin ou professionnel de santé pour savoir si votre peau est adaptée à ce type d'appareil.
     

    Soins

    Si vous utilisez le rasoir pour la première fois ou si vous avez une peau très sensible, une légère irritation est possible et ne doit pas vous inquiéter. Ce phénomène disparaîtra avec le temps. Nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante douce et sans alcool après le rasage. Si l'irritation dure plus de 3 jours, consultez votre médecin.
     

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE721/00 , HP6341/00 , BG3017/01 , BG3027/03 , BRE735/00 , BG5021/16 , BRE715/00 , BG3007/01 , BG3027/05 , BG5021/15 , BRE770/92 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , BRL176/00 , BRE740/11 , BRE710/01 , BRE710/00 , BRE730/10 , BRE740/10 , BRE700/00 , BRL175/00 , BG7025/15 , BG7020/15 , BG7025/13 , BG5020/15 , BG3016/15 , BG3015/15 , BG5020/13 , BG3010/13 , BG3010/15 , HP6342/00 , HP6306/00 , BRL140/00 , BRL180/00 , BRL160/00 , BRL140/10 , BRL170/00 , BRL130/00 , BRT381/15 , BRT383/15 , HP6341/02 , HP6341/01 , HP6370/00 , HP6375/00 , HP6371/00 , HP6373/00 , HP6379/00 , HP6345/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.