Pour que votre rasoir Philips reste propre, frais et en bon état de fonctionnement, vous devez remplacer régulièrement la cartouche de votre système de nettoyage.



Cette FAQ explique comment et quand changer la cartouche de votre Philips Quick Clean Pod (illustration de droite) et de votre système SmartClean (illustration de gauche).



Remarque : un système de nettoyage automatique ne remplace pas un nettoyage manuel soigneux. Philips vous recommande de nettoyer soigneusement votre rasoir au moins une fois par mois. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour en savoir plus.