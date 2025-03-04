Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?

    Publié le 4 mars 2025
    Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre rasoir Philips, reportez-vous aux conseils et techniques décrits ci-dessous.

    Conseil de pro : si votre rasoir Philips ne rase plus aussi précisément ou efficacement qu'auparavant, retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage peut vous aider à retrouver des performances optimales. 

    Préparez votre rasoir

    Un rasage de près, confortable et en toute simplicité commence par un rasoir bien préparé. Pour cette raison, nous vous recommandons de nettoyer votre rasoir après chaque rasage et de vous assurer que la batterie est chargée et prête pour votre prochaine séance. Veillez également à retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage tous les mois.

    Une batterie faible et/ou des têtes de rasage encrassées peuvent réduire les performances de rasage. Il est donc utile de prendre le temps de garder votre rasoir en parfait état.

    Reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cette section (bien que les modèles de rasoirs diffèrent, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus).

    Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).

    Prévoyez une période d'adaptation pour votre peau

    Si vous utilisez un nouveau rasoir Philips pour la première fois, votre peau aura peut-être besoin d'un certain temps pour s'y habituer. Cela signifie que votre peau pourra sembler légèrement irritée après les premiers rasages. Utilisez régulièrement votre rasoir Philips pendant au moins 21 jours pour permettre à votre peau de s'habituer.

    Après le rasage, utilisez une crème hydratante, une lotion après-rasage ou un baume apaisant pour peaux irritées.

    Pré-taillez les poils longs du visage

    Couper les poils de barbe longs avec un rasoir peut être inconfortable et entraîner une sensation de tiraillement.

    C'est pourquoi Philips recommande de tailler au préalable les poils de votre barbe si vous ne vous êtes pas rasé depuis quelques jours ou si vous avez une barbe dense.

    Certains rasoirs Philips sont fournis avec un embout tondeuse que vous pouvez utiliser pour tailler votre barbe. Vous pouvez également utiliser une tondeuse à barbe standard.

    Rasez-vous en douceur

    Lors du rasage, il est important de faire les choses en douceur, notamment si vous avez la peau sensible ou irritable. Maintenez les têtes de rasage fermement, mais délicatement contre votre peau, afin de permettre au rasoir de glisser en douceur.

    Une légère pression réduit également les frottements entre le rasoir et la peau, pour un rasage plus confortable.

    Conseils pour un rasage sur peau humide

    Remarque : vérifiez toujours que votre rasoir est adapté avant de vous raser avec de l'eau et de la mousse/du gel. Les rasoirs adaptés peuvent être identifiés par le symbole de robinet ou de baignoire à l'arrière du manche, ou en consultant le manuel d'utilisation.

    Lorsque vous utilisez votre rasoir Philips avec une mousse à raser ou un gel de rasage :
    • Lavez votre visage avec du savon ou un nettoyant visage avant de commencer à vous raser.
    • Appliquez votre mousse à raser ou votre gel de rasage habituel sur votre visage et votre cou.
    • Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
    • Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.
    • Rincez l'excédent de mousse ou de gel sur les têtes de rasage, pour garder les lames nettes.
    Rasage sur peau humide avec un rasoir Philips

    Conseils pour un rasage à sec

    Si vous vous rasez sans eau ni mousse à raser/gel de rasage :
    • Lavez votre visage avec de l'eau et du savon/nettoyant visage avant de vous raser.
    • Patientez au moins 15 minutes, le temps que votre peau sèche complètement, avant de commencer à vous raser.
    • Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
    • Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.
    Pour plus de conseils de rasage, téléchargez l'application GroomTribe Styling and Shaving disponible sur l'App Store Google Play et l'App Store Apple

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : X9001/10 , X9000/10 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9402/46 , XP9401/38 , XP9404/46 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9403/31 , XP9404/31 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9405/31 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9405/11 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , XP9404/38 , X9001/30 , X9000/30 , PQ888/06 , S3143/00 , S5885/25 , S7886/55 , S7886/58 , S1142/02 , S7886/78 , S7887/35 , X5012/00 , S1142/00 , X5006/00 , S3145/00 , X5004/00 , X3053/00 , S1141/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , S5898/79 , S5898/50 , S1134/00 , S5898/25 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S3241/12 , SP9885/35 , S3242/12 , S7887/55 , S7887/63 , S3243/12 , S3343/13 , S7885/55 , S3344/13 , S7885/63 , SP9841/32 , S5466/17 , S5466/18 , S3143/02 , S5885/35 , S7886/35 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S3144/00 , S3342/13 , S5887/35 , S5887/13 , S7882/54 , S9980/54 , S9975/54 , SP9882/36 , S3244/12 , X3002/00 , S3341/13 , SP9860/16R1 , SP9820/18R1 , SP9820/12R1 , S9531/26R1 , S9711/31R1 , S9711/41R1 , S6640/44R1 , S3230/52 , S7783/63 , SP9871/22 , S5885/69 , S9986/63 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S5583/38 , S5579/69 , S8697/23 , S8692/55 , S7882/55 , S7887/58 , S8692/35 , S5887/50 , S7886/63 , S5887/10 , S8697/35 , S8697/55 , S5898/35 , S8696/35 , S5884/69 , SP9840/32 , SP9883/36 , SP9883/35 , SP9840/31 , SP9860/13R1 , SP9883/35R1 , S7887/35R1 , S7783/35 , S9976/55 , S9983/55 , S9975/35 , SP9872/22R1 , SP9872/22 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S5572/73R1 , S9986/58 , S9987/54 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , S9987/59 , SP9861/16 , SP9863/14 , SP9860/16 , SP9860/13 , SP9820/12 , S5290/12R1 , S9721/41R1 , S3333/58 , S5586/66 , S5579/50 , S7786/55 , S5584/50 , S5583/10 , S5585/30 , S7786/50 , S5585/35 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S7783/59 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/53 , S5585/10 , S7788/59 , S7788/55 , S7786/59 , S7783/55 , S5584/62 , S7782/50 , S5588/38 , S9031/12R1 , S3134/57 , S3133/57 , HS8020/18 , HQ6725/16 , HS8040/18 , S7370/12R1 , S5110/06R1 , S5240/06R1 , S5270/06R1 , S5530/06R1 , S3233/52 , S3232/52 , S3333/54 , S3133/51 , S3134/51 , S1333/41 , S1332/41 , S1232/41 , S1131/41 , S3231/52 , S1231/41 , S6650/48 , S7930/16 , S6610/11 , S7970/26 , S5941/27 , S3552/12 , S7921/51 , S5100/44 , SP9820/18 , SP9862/14 , SP9861/16R1 , SP9861/13 , SP9821/12 , S9721/31 , SW6710/15 , SW176/05 , S1510/42 , S5250/06 , S3520/42 , S3540/06 , SW7700/67 , SW3700/07 , SW6700/14 , SW9700/67 , SW5700/07 , S7520/69 , S7730/26 , S5210/06 , S9211/31 , S7522/50 , S7520/41 , S7311/66 , S5073/62 , S9211/41 , S5270/06 , S5550/10 , S5550/06 , S5530/06 , S5572/40 , S5572/10 , S5630/41 , S5630/45 , S5650/41 , S5672/26 , S3510/06 , S1520/41 , S9171/69 , S5070/65 , S9551/63 , S8860/61 , S1520/04 , S1100/04 , S1510/04 , S3520/06 , S3110/06 , S3120/06 , S1310/04 , S5620/41 , RQ1155/81 , S5420/59 , S728/17 , S7370/12 , S5520/45 , S5130/06 , S5150/26 , S7530/50 , S7710/26 , S5310/06 , S7780/64 , S5320/06 , S5400/26 , S5510/45 , S7310/12 , S738/17 , S7510/41 , S5140/26 , S5050/04 , S7370/41 , S5620/12 , AT918/16 , S9911/10 , RQ1187/45 , RQ1197/39 , RQ1167/54 , AT941/18 , S9521/31 , AT751/16 , AT889/16 , AT941/19 , PT849/26 , PT866/16 , PT866/17 , PT923/18 , PT937/26 , RQ1195/17 , S9111/31 , S9111/41 , S9151/41 , S9161/31 , S9171/31 , S9511/31 , S9112/43 , S9151/42 , PT938/26 , S9031/13 , AT886/16 , RQ1273/16 , PT927/21 , YS521/17 , PT927/18 , YS534/17 , RQ1141/16 , AT620/14 , PT919/16 , RQ1145/16 , RQ1275/16 , RQ1285/16 , RQ1253/17 , RQ1195/21 , RQ1185/21 , RQ1175/16 , RQ1155/16 , AT751/80 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT893/20 , AT893/41 , AT750/41 , AT890/41 , AT753/20 , AT891/16 , AT940/20 , AT752/20 , AT750/16 , AT890/16 , PT920/21 , PT925/80 , PT925/20 , PT925/19 , PT925/18 , PT920/22 , PT920/20 , PT920/19 , PT920/18 , PT876/19 , PT876/18 , PT875/19 , PT875/18 , PT870/41 , PT870/22 , PT870/20 , PT870/17 , PT870/16 , PT870/15 , PT870/14 , PT860/41 , PT860/20 , PT860/17 , PT860/16 , PT860/15 , PT860/14 , AT891/14 , AT890/17 , AT754/16 , AT751/14 , AT750/17 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , RQ1280/21 , RQ1160/21 , RQ1260/03 , 1280X/42 , 1280X/45 , 1290X/40 , RQ1260/22 , RQ1280/17 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1260/16 , 1180X/40 , 1160X/42 , RQ1280/22 , RQ1280/16 , 1160X/40 , 1150X/45 , 1250X/45 , RQ1180/17 , RQ1250/17 , RQ1250/21 , 1150X/40 , RQ1250/22 , RQ1150/17 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1160/17 , RQ1178/17 , RQ1160/22 , 1250X/42 , 1250X/40 , RQ1290/23 , 1260X/40 , 1260X/45 , 1280X/40 , HQ7330/19 , HS8020/33 , HS8420/23 , HS8460/75 , HS8420/22 , HS8420/29 , HS8420/40 , HS8440/22 , HS8440/23 , HS8440/40 , HS8440/75 , HS8460/24 , HS8460/25 , HS8460/41 , HS8015/33 , HS8023/17 , HS8040/17 , HS8020/17 , HS8060/24 , HQ6710/16 , HQ7762/16 , RQ1290/21 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.