Stoom doodt tot wel 99,9% bacteriën/gist* en huisstofmijt^

Voor maximale hygiëne doodt de Philips Handstomer 5000 wel 99,99% van de bacteriën. U kunt er dus helemaal op vertrouwen dat de kleding die u aantrekt extra schoon en fris is, of deze nu al in de was is geweest of al is gedragen.