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Philips Avent SCF169/47 Classic pacifier
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF169/47
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Alles (9)
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?