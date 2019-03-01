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HX6839/28
Wittere tanden. Optimale plakverwijdering.
Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.Bekijk alle voordelen
Verkrijgbaar in:
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
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Sonische, elektrische tandenborstel
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Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tanden extra goed wilt polijsten, wij hebben wat u nodig hebt: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging en White is ideaal voor het verwijderen van tandaanslag.
U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.
U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.
De Philips Sonicare 4500 heeft een technologie met microchip die de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel detecteert en synchroniseert. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.
Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.
Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe Philips Sonicare ProtectiveClean 4500-tandenborstel.
In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.
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