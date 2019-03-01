Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.