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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6800/44
HX680B
Verkrijgbaar in
Ingebouwde poetsdruksensor
1 poetsstand
1 x BrushSync-functie
Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.
4.3
van 5
932
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Lieve ke
27/10/2023
België
Geverifieerde koper
Tanden borstel is stuk
Het staafje voor de borstel op te zetten is los gekomen .Ik weet niet waar ik het kan herstellen
Nadelen
Mijn tandenborstel is stuk ,het staafje voor de borstel op te zetten is los gekomen Waar kan ik die herstellen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Schelleke
02/03/2022
België
Geverifieerde koper
Perfect
Zeer goede tandenborstek voor die prijs, krachtig genoeg en goede borsteltjes, enige nadeel, nieuwe opzetborsteltjes naar de prijzige kant.
Voordelen
Krachtig genoeg
Nadelen
Prijzige opzetborsteltjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Een ingeweken Wetteraar
04/06/2021
België
Geverifieerde koper
Even wennen in het begin, maar dat gaat snel over
Dankzij de kleine, smalle borstelkop heel eenvouidg om tussen tandvlees en mond te poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel