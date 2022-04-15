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SatinShave Essential Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP6342/00
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Gebruikershandleiding
Alles (8)
Wanneer moet ik het scheerblad van mijn ladyshave vervangen?
Hoe maak ik mijn Philips-ladyshave schoon?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Ik heb een nikkelallergie. Kan ik dit apparaat gebruiken?
ShaversReinigingsborstel
SatinShave EssentialScheerkam
Mijn huid is geïrriteerd na gebruik van mijn Philips Satin-ladyshave