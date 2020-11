Mand met premium antiaanbaklaag

De unieke QuickClean-bodem van de veelzijdige mand voor Philips Airfryer heeft een antiaanbaklaag waardoor voedsel niet aankoekt en de bodem dus in seconden schoon te maken is. Bovendien is de bodem eenvoudig te verwijderen, zodat u zelfs de randen en hoekjes nauwkeurig en snel kunt schoonmaken. De bodem kan onder de kraan of in de vaatwasmachine worden schoongemaakt.