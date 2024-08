Voedselthermometer voor het eenvoudig perfectioneren van uw favoriete voedsel

Voeg een persoonlijk tintje toe: bak biefstuk en andere bronnen van eiwit precies zoals u dat wilt, of dat nu kort gebakken, goed gebakken of ergens tussenin is.* De geïntegreerde voedselthermometer geeft u totale controle.