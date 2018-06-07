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Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 5,2 bar
Stoomstoot van max. 200 g
Vast waterreservoir van 1,3 liter
Een transparant reservoir van 1,3 liter biedt u meer dan 1 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er over is en op elk gewenst moment eenvoudig bijvullen onder de kraan via de grote vulopening.
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
popi2018
07/06/2018
Ελλάδα
πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer PowerLife