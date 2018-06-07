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  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
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  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

FastCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC6704/30

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
De krachtige en continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer, met een eenvoudig aan te vullen waterreservoir en snelle opwarming. Compact en lichtgewicht om eenvoudig op te bergen.
Bekijk alle voordelen

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5,2 bar

  • Stoomstoot van max. 200 g

  • Vast waterreservoir van 1,3 liter

Grote tank voor langdurig gebruik

Grote tank voor langdurig gebruik

Een transparant reservoir van 1,3 liter biedt u meer dan 1 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er over is en op elk gewenst moment eenvoudig bijvullen onder de kraan via de grote vulopening.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

Inclusief Calc-Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Inclusief Calc-Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

07/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά

το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer PowerLife