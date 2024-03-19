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FastCare Compact Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

FastCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC6704/30

FastCare Compact Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

EU Declaration of conformity Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6704/30 - English (US)

  • PDF bestand, 1.3 MB
  • 19 March 2024

User Manual_GC6700 series_UM_WEU_[19364]

  • PDF bestand, 4.7 MB
  • 3 September 2024

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