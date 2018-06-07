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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 5,2 bars
Effet pressing jusqu'à 200 g
Réservoir fixe 1,3 l
Le réservoir transparent de 1,3 l vous permet plus d'une heure d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet quand bon vous semble, grâce à sa grande ouverture de remplissage.
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
popi2018
07/06/2018
Ελλάδα
πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife