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Arrêté

FastCare CompactCentrale vapeur

GC6704/30

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Le réservoir d'eau est facile à remplir et la montée en température est rapide. Compact et léger pour un rangement facile.
Voir tous les avantages

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5,2 bars

  • Effet pressing jusqu'à 200 g

  • Réservoir fixe 1,3 l

Grand réservoir pour une utilisation prolongée

Grand réservoir pour une utilisation prolongée

Le réservoir transparent de 1,3 l vous permet plus d'une heure d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet quand bon vous semble, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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1

07/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά

το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Oui, je recommande ce produit

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