OptimalTemp-technologie: perfecte combinatie van temperatuur

De nieuwste revolutie in strijken die zorgt voor de perfecte combinatie tussen stoom en temperatuur. Deze technologie is ontworpen zodat u snel kunt strijken en geweldige resultaten krijgt bij hardnekkige kreuken. Er is geen instelling vereist en het is veilig op alle strijkbare stoffen. De perfecte combinatie van stoom en temperatuur omdat: 1) de Smart Control-processor de juiste temperatuur instelt 2) HeatFlow-technologie de balans regelt tussen de hoeveelheid stoom en de temperatuur.