Krachtige, diepe reiniging voor alle typen vloeren

PowerPro Ultimate tilt stofzuigen naar een hoger niveau. Door de hoge zuigkracht is PowerPro Ultimate geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. De innovatieve LED-verlichting in het TriActive-mondstuk maken verborgen stof en vuil zichtbaar. Dankzij de ergonomische handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening en krachtregeling, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De automatische aan- en uitschakeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik. De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor een efficiënte scheiding van vuil en lucht. Bekijk alle voordelen