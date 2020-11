Aan- en uitschakelen en zuigkracht instellen zonder te bukken

Stofzuigen is nog nooit zo comfortabel geweest, dankzij de ergonomische handgreep met geïntegreerde afstandsbediening en krachtregeling. Met behulp van de handgreep is de stofzuiger eenvoudig en comfortabel te manoeuvreren. Dankzij de afstandsbediening hoeft u niet te bukken om de stofzuiger aan of uit te zetten, of de zuigkrachtinstelling te wijzigen.