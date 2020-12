PowerCyclone 5-technologie scheidt lucht en stof in één keer

PowerCyclone 5-technologie maximaliseert de luchtstroom en prestaties doordat vuil meteen van lucht wordt gescheiden. Het apparaat biedt uitstekende reiniging dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij het design van het luchtinlaatrooster. 2) De gebogen luchtdoorvoer versnelt de lucht in de gewervelde kamer waardoor de stof van de lucht wordt gescheiden. 3) De geoptimaliseerde uitlaatbladeren houden het vuil gescheiden en zorgen ervoor dat het in de stofemmer belandt.