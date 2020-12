Stofzuiger, dweil en kruimelzuiger, verwijdert tot 99% van de bacteriën

Met het unieke stofzuiger- en dweilsysteem verwijdert u in één keer tot 99% van de bacteriën. Het systeem regelt de hoeveelheid water die wordt vrijgelaten voor optimale vochtigheid op alle harde vloeren tijdens het schoonmaken. De microvezelpads kunnen met de hand of in een wasmachine worden gewassen.