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Betaal later met Klarna
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45 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BHB862/00
Niet meer leverbaar
Kan ik mijn Philips-krultang gebruiken op kort haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
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