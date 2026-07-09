Mijn Philips-haarstyler produceert stoom

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Als je ziet dat er wat stoom uit je haar komt tijdens het gebruik van je Philips-haarstyler of dat er water op je haarstyler achterblijft, hoef je je geen zorgen te maken. Het product kan nog steeds veilig worden gebruikt. Bekijk de onderstaande redenen om erachter te komen waarom dit kan gebeuren.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
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Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?