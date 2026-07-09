Mijn Philips-haarstyler wordt vanzelf uitgeschakeld

Als je Philips-föhn plotseling niet meer werkt tijdens gebruik, controleer dan aan de achterkant of het rooster verstopt is door stof of haar. Reinig in dat geval je föhn aan de hand van de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Als je de bovenstaande suggesties hebt geprobeerd maar het stylingapparaat blijft uitschakelen tijdens gebruik, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.