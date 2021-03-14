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Niet meer leverbaar

StyleCare EssentialKrultang

BHB862/00

3.5

| (2) Reviews & awards

Alles voor veerkrachtige krullen

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om prachtige krullen te creëren. Wikkel je haar om de platen en stijl het om de krullen te krijgen die je altijd al hebt gewild. De keramische buitenlaag zorgt dat je haar glanst en laat het er veerkrachtig, glamoureus en levendig uitzien.

Bekijk alle voordelen

Alles voor veerkrachtige krullen

  • Tang van 16 mm

  • Temperatuur van 200 °C

  • Keramische buitenlaag

Krulstaaf van 16 mm voor veerkrachtige krullen en pijpenkrullen

Krulstaaf van 16 mm voor veerkrachtige krullen en pijpenkrullen

De staaf heeft een diameter van 16 mm waarmee je levendige, veerkrachtige krullen en pijpenkrullen kunt maken voor een levendige en jonge uitstraling.

Beschermende keramische buitenlaag voor extra zacht stylen

Beschermende keramische buitenlaag voor extra zacht stylen

De beschermende keramische buitenlaag zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte, waardoor je haar minder wordt beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.

Hoge temperatuur van 200 °C voor optimale resultaten

Hoge temperatuur van 200 °C voor optimale resultaten

De hoge temperatuur van 200 °C garandeert een optimaal resultaat terwijl beschadiging van het haar wordt beperkt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

2

Reviews & awards

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Voordelen

günstig

Nadelen

zeitaufwändig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Datum gebruik 2020-03-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Datum gebruik 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Nadelen

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Datum gebruik 2022-02-11

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Datum gebruik 2022-02-11

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