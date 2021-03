PerfectCare Performer

Strijkijzer met stoomgenerator



Wat is de beste stoomgenerator voor jou? Eentje waarmee strijken sneller gaat! Met onze PerfectCare Performer-stoomgenerator gaat strijken nog sneller en zoveel gemakkelijker. Met krachtige stoom die continu stroomt en diep in stoffen doordringt, waardoor kreuken snel worden verwijderd. Strijken is nu gemakkelijker dan ooit.