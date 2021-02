Het kan niet eenvoudiger en natuurlijker. De NanoCloud-technologie in onze combi's maakt gebruik van natuurlijke verdamping om de lucht in huis te bevochtigen. De watermoleculen zijn zo klein dat ze minder bacteriën* verspreiden dan vocht dat is gecreëerd door ultrasone luchtbevochtigers.



Alle mineralen blijven achter in het waterreservoir, waar ze horen (en dat je eenvoudig kunt reinigen). En omdat de damp zo fijn is, blijft het vocht langer in de lucht hangen en veroorzaakt het geen natte plekken op nabijgelegen oppervlakken.



*Gebaseerd op de uitstoot van de bacterie Pseudomonas Fragi, rechtstreeks vanuit schone units en filters, na 2 uur doorlopend gebruik in de hoogste stand, met gebruik van gesteriliseerd water waaraan voornoemde bacterie was toegevoegd, in een vat van 1 m3, ververst bij 280 L/min, (74 gpm).