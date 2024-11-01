Avalon ECG/IUP Transducer allows measurement of fetal/maternal ECG and intrauterine pressure. It combines reliability and flexibility into one transducer, allowing you to monitor internal or external fetal/maternal measurements conveniently.
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