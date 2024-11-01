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Avalon ECG/IUP

Transducer

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Avalon ECG/IUP Transducer allows measurement of fetal/maternal ECG and intrauterine pressure. It combines reliability and flexibility into one transducer, allowing you to monitor internal or external fetal/maternal measurements conveniently.

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Kenmerken
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data
The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
Meer informatie
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection
D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Meer informatie
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Integration

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.
  • Fetal and maternal data
  • D-Shaped Connectors
  • Integration
Bekijk alle kenmerken
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data
The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
Meer informatie
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection
D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Meer informatie
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Integration

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.

Integration

Allows several measurements to be integrated into one transducer, making monitoring more flexible, and reducing the number of transducers required.

Technische specificaties

Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
Operating Altitude
  • -500-3000 m (-1640-9840 ft)
Storage/transportation temperature
  • -20°C-60°C (-4°F-140°F)
Storage/transportation humidity
  • max. 90% relative humidity @ 60°C (140°F)
Storage/transportation altitude
  • -500-13100 m (-1640-43000 ft)
Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
Bekijk alle specificaties
Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
Operating Altitude
  • -500-3000 m (-1640-9840 ft)
Storage/transportation temperature
  • -20°C-60°C (-4°F-140°F)
Storage/transportation humidity
  • max. 90% relative humidity @ 60°C (140°F)
Storage/transportation altitude
  • -500-13100 m (-1640-43000 ft)
  • Product may not be available in all geographies. Please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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