Avalon ultrasound transducer measures the fetal heart rate. It is a safe choice to meet your dynamic clinical needs to monitor either singletons or multiples with a homogeneous and reliable signal.
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