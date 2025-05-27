L'application Baby Monitor+ Philips Avent m'envoie des notifications erronées.
Publié le 27 mai 2025
Si vous recevez trop de fausses alertes, la sensibilité de votre appareil est peut-être trop élevée. Baissez la sensibilité de votre appareil pour éviter de recevoir ces notifications erronées. Lisez les sections suivantes pour en savoir plus.
Si vous recevez trop de notifications liées à la détection de sons ou de mouvements, procédez comme suit :
Ouvrez Baby Monitor+ et accédez à Réglages (Settings) > Alertes et notifications (Alerts and notifications) (voir l'image 1 ci-dessous).
Sélectionnez Détection du son (Sound detection) ou Détection de mouvements (Motion detection) (voir les images 2 et 3 ci-dessous).
Diminuez le niveau de sensibilité pour réduire le nombre d'alertes déclenchées par des sons ou des mouvements de faible ampleur.