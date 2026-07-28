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Nouveau
Rasage de près, protection cutanée accrue*
Obtenez un rasage de près tout en protégeant votre peau au quotidien. La série Philips 5000X, équipée du mode Sensitive et de la technologie SkinIQ, permet de réduire les irritations pour un rasage plus confortable, surtout lorsque votre peau réclame un peu plus de douceur.
Capteur Power Adapt
Couche protectrice SkinGlide
Tête flexible à 360°
Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance de coupe pendant le rasage. Cela permet d'obtenir un rasage facile et en douceur, avec une efficacité constante, quelle que soit la densité de la barbe.
Rasez-vous confortablement. Le revêtement protecteur SkinGlide à 250 000 microbilles par centimètre carré améliore la glisse sur la peau de 30 %** pour minimiser les frottements et les irritations cutanées.
Optez pour le mode Sensitive lorsque votre peau réclame un peu de douceur. Il est conçu pour offrir un rasage plus confortable au quotidien.
4.4
sur 6
237
Avis
90%
recommandent ce produit
OLacolac
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
Avis utiisateur
Bonne coupe bon rapport qualite prix Petit rasoir donc petite batzerie Renouveler le rasoir chaque annee
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-09
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-02-09
jerade2107
02/01/2025
France
Acheteur vérifié
excellent
excellent rapport qualité /prix, rase très bien, pas rechargé depuis la première charge, très bon rasoir, je le conseille
Avantages
temps d'utilisation avec 1 seule charge, efficacité du rasage
Contre
je n'en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-12-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5012/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-12-02
Lulubull
19/11/2024
France
Partie de promotion
Produit de qualité pour un rasage optimal
Un rasage confortable, pas d'irritations cutanées. Grâce à sa tête de rasage flexible et pivotante, le contact avec la peau est parfait même dans les zones les plus difficiles. Les lames disposent d'un système anti corrosion. La prise en main est parfaite, même sous la douche. Utilisable pour un rasage à sec ou avec de la mousse à raser. Grâce à son bouton, il est facile d'ouvrir et de nettoyer la tête de rasage. Un produit de qualité et très bien conçu.
Avantages
Bonne prise en main, s'adapte à toutes les zones de la peau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5006/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-10-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 5000X series X5006/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2023-10-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport aux modèles Philips de la série S3000