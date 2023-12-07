Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
TX2BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Arrêté
Assistance
TX2BK/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Feuillets commerciaux locaux - English (US)
Tout (3)
Je reçois une légère décharge d'électricité statique lorsque j'utilise mes écouteurs Philips
Comment entretenir mon casque ou mes écouteurs Philips ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?