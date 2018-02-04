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TX2BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

TX2BK/00

4.4
| (11) Avis | 100% recommandent ce produit
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Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

L'anneau en cuivre réduit les vibrations, pour un son plus clair

L'anneau léger en cuivre réduit les vibrations, pour un son plus clair et précis.

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4.4

sur 6

11

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

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Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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27/02/2017

Deutschland

Deutschland

warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen

Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.

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20/10/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer, aber falsche Angabe zum Frequenzbereich

Auf der Seite steht bei den technischen Daten, diese In-Ears hätten einen Frequenzberiech von 6 - 40 000 Hz, allerdings sind es nur 6 - 25 500 Hz, wie man auf anderen Internetseiten und auf der Verpackung sehen kann. Nichtsdestotrotz ist der Klang schön, zur Haltbarkeit des Kabels an den kritischen Stellen kann ich leider noch nichts sagen.

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