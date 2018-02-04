Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.